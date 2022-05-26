Antalya Çıralı'da ilk caretta caretta yuvası tespit edildi.

26 Mayıs 2022 Perşembe, 13:36

Çıralı'da geçen yıl 124 yuvada 9 bin civarında yumurta belirlenmiş, bunlardan 3 bin 24'ü canlı olarak denize ulaşmıştı.

Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki türler arasında bulunan caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının Türkiye'deki en önemli üreme alanlarından Çıralı sahilinde ilk yuvanın tespit edilmesiyle sezon başladı. 24 Mayıs'ta oluşturulan ilk yuva kafes konularak korumaya alındı. Etkinliğe Kemer Kaymakamı Yücel Gemici ve Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğü Kemer Milli Park Şefi Hasan Tıraş da katıldı. Koruma ve izleme çalışmalarından dolayı katılımcılara teşekkür eden Kaymakam Gemici ilk yuvanın levhasındaki sayı ve tarih kısmını da kendisi doldurdu. Çıralı'daki ikinci yuva ise 25 Mayıs'ta tespit edilerek, korumaya alındı. Geçen yıl 124 yuvadan 9 bin civarında yumurtanın tespit edildiği Çıralı'da, 3 bin 24 yavru caretta caretta denizle buluştu. Bu yıl koruma ve izleme çalışmalarında, Kemer Belediyesi'nin görevlendirdiği 4 personel, Çıralı halkından 4 gönüllü ve Belarus ile Rusya'dan gelen 2 gönüllü sahilde görev yapacak.

'SAHİLE İNMEK, ATEŞ YAKMAK, GÜRÜLTÜ YAPMAK YASAK'

Ulupınar Mahalle Muhtarı ve Ulupınar Çevre Koruma Kooperatif Başkanı Habib Altınkaya, Çıralı deniz kaplumbağası koruma ve izleme sezonuna başlamış bulunmaktayız. Bu yıl tabii 2022 sezonu başlaması dolayısıyla artık saat 21.00'den sonra sahile inmek, ateş yakmak, gürültü yapmak yasak. Türkiye'deki 23 kumsaldan biri olan güzel bir alanımızı artık hep beraber, gelen misafirlerimiz ile birlikte korumaya çalışacağız. Deniz kaplumbağalarımız yumurta bırakabilmeleri için onları sakin bir ortamda takip edeceğiz dedi.

'ÇOK GÜZEL VE VERİMLİ BİR SEZON OLMASINI ÜMİT EDİYORUZ'

Çıralı Kıyı Koruma Koordinasyon Komisyonu Başkanı Erdal Elginöz, 2022 yılı deniz kaplumbağası üreme sezonu 24 Mayıs gecesi bir caretta carettanın gelip Çıralı'ya yumurta bırakmasıyla Çıralı sahilinde başlamış bulunuyor. Yine bir yuva daha bulduk ve ikinci yuvamızın da oluştuğunu görmüş bulunuyoruz. Çok heyecanlı ve sevinçliyiz elbette. İlk yuvamızın kafesini Sayın Kaymakamımızla birlikte yerleştirdik biraz önce. Milli Park görevlilerimiz de bizimle birlikteydi. Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi olarak Kemer Belediyesi'nin desteğiyle 4 profesyonel caretta caretta koruma görevlimiz, 4 kendi gönüllümüz ve bu yıl birisi Belarus'tan bir diğeri Rusya'dan iki de yabancı gönüllümüzle koruma çalışmalarına devam ediyoruz. İnşallah çok güzel ve verimli bir sezon olmasını ümit ediyoruz. Koruma çalışmalarını başarıya ulaşması için elbette Çıralı'yı carettalar ile birlikte kullanan ziyaretçilerimizin de duyarlı davranmaları gerekmektedir. O yüzden Çıralı'yı ziyarete gelen yerli ve yabancı bütün turistlerimizi bilgilendirmeye çalışıyoruz ve herkesin carettaları korumak için gerekli kurallara uymalarını rica ediyoruz diye konuştu.

'GÖNÜLLÜ OLARAK YARDIM EDİYORUM'

Belaruslu arkadaşı Aleh Tsikhanau ile Çıralı'ya gelen Rus vatandaşı Anastasia Nelen, bölgeye ilk defa geldiklerini ve akşamları plajı gezerek kaplumbağaları kontrol edip, sabahları da yuvaları koruma altına almak üzere kafeslediklerini kaydetti.