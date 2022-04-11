Antalya'da tur midibüsü devrildi: 7 turist yaralı

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Antalya'da, ABD'li turistlerin taşındığı tur midibüsünün kontrolden çıkarak, şarampole devrildiği kazada 7 kişi yaralandı.

cumhuriyet.com.tr
11 Nisan 2022 Pazartesi, 12:51

Kaza, saat 10.30 sıralarında Akseki'nin Geriş Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Antalya'dan Kapadokya'ya giden ABD'li turistleri taşıyan Osman Furtuna'nın kullandığı 34 ESR 789 plakalı midibüs, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi.

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