Arnavutköy'de 199 kaçak göçmen yakalandı
Arnavurköy'de dün yapılan denetimlerde 199 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin sınır dışı edilmesi için işlemler başlatıldı.
İstanbul Arnavutköy'de 199 kaçak göçmen yakalandı.
Yasadışı yollardan Türkiye'ye gelen yabancı uyrukluların yakalanması için dün Haraççı Mahallesi'nde yapılan denetimlerde, 113 Bangladeş, 33 Afganistan, 45 Pakistan ve 8 Eritre'li olmak üzere toplam 199 kaçak göçmen yakalandı.
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