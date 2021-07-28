ATM önünü ringe çevirdiler! Sıra kavgası kamerada

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Esenyurt’ta bulunan bir ATM önünde para çekmek için sırada bekleyen iki kişi arasında kavga çıktı. Tekme tokat birbirine giren kişileri yurttaşlar zorlukla ayırdı. Yaşanan olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

cumhuriyet.com.tr
28 Temmuz 2021 Çarşamba, 10:05

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Tabela mevkinde meydana geldi. İddialara göre, ATM'ye para çekmeye gelen iki kişi arasında sıra tartışması çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı çevredeki yurttaşlar ayırmayı çalıştı.

Yaşanan kavga anları bir yurttaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

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