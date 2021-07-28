ATM önünü ringe çevirdiler! Sıra kavgası kamerada

28 Temmuz 2021 Çarşamba, 10:05

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Tabela mevkinde meydana geldi. İddialara göre, ATM'ye para çekmeye gelen iki kişi arasında sıra tartışması çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı çevredeki yurttaşlar ayırmayı çalıştı.

Yaşanan kavga anları bir yurttaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı.