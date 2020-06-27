ATV’den izleyenleri güldüren haber sunumu

27 Haziran 2020 Cumartesi, 12:32





İktidara yakın ATV Ana Haber’de Pençe Harekatı operasyonuyla ile ilgili bir haberin sunum şekli sosyal medyanın gündemine oturdu.

ATV ekibi, televizyon başında bir grafik önünde kendince aksiyon yaratarak operasyona dair haberleri izleyenlerine aktardı.

Haberi sunuş sırasında spikerin "heyecanı" ve kameramanın hareketleri ise izleyenleri güldürdü.



