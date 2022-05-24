Avcılar’da sırtına zıpkın saplanan yaralı hastaneye kaldırıldı
Avcılar’da kardeşler arasında çıkan tartışmada iddiaya göre Rıdvan Direk, tartıştığı ağabeyini zıpkın ve bıçakla yaralayarak kaçtı. Sırtına zıpkın saplanan Metin Direk, itfaiyenin müdahalesinden sonra sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Cihangir Mahallesi Uğur Mumcu Parkı yakınlarında meydana gelen olayda, Metin Direk’in sırtına yaklaşık 70 santimetre uzunluğunda zıpkın saplandığını gören çevre sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.
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