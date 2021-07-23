Ayağına tel takılan yavru leyleği itfaiye ekipleri kurtardı

23 Temmuz 2021 Cuma, 11:54

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Ovaazatlı mahallesi Guguş Hasan Sokak üzerinde bulunan yuvada bir leyleğin hareket etmekte zorlandığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede sokağa gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri leyleğin hareket etmekte zorlandığını fark edince vinç yardımıyla yuvanın bulunduğu direğe çıktı. Ayağına tel ve poşet parçaları takılan yavru leylek ekiplerin 20 dakikalık müdahalesinin ardından ayağındaki cisimden kurtuldu. Aynı yuvada bulunan diğer leylekler ise olanları korkuyla izlerken, uzun süredir hareket edemeyen yavru ise ayakta durmakta zorluk yaşadı. O anlar izleyenlerin içini ısıttı.