Babacan'dan Erdoğan'a aşı sorusu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Aşı tedariki önümüzdeki 2 ay için güçleşiyor" açıklamasına tepki gösteren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Ben buradan Cumhurbaşkanına soruyorum, bu milletin aşısı nerede? Bunun cevabını bekliyorum" dedi.
Kişisel twitter hesabından açıklama yapan Babacan "Bu akşam ailece iftar sofrasındayken 2 ay boyunca aşı kıtlığı yaşanacağını öğrendik. Bu aşı tedarik meselesi hükümetin ilk günden beri eline, yüzüne bulaştırdığı bir konu. Plan, program, basiret, tedbir yok. Şöyle bir bakın. İlk günden bu yana aşıyla ilgili neler açıklandı, neler gerçekleşti. Bu kabul edilebilir bir şey mi? Üstelik 18 günlük kapanmaya girdik. Ekonomik destek yok vatandaşlarımıza bu ne demek? Kapanın ama açlığa mahkum olun. E aşı yok. Bu ne demek? Ölüme mahkum olun. Buradan sayın Cumhurbaşkanına soruyorum. Bu milletin aşısı nerede ve bunun cevabını bekliyorum" dedi.
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