BAFTA Ödülleri canlı yayınında Putin'e el hareketi
Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekat sonrası, pek çok alanda 'Putin' öfkesi sürüyor. Son olarak İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi'nin (BAFTA) her yıl düzenlediği ödül töreninde, etkinliğin sunucusu Rebel Wilson, Putin'e el hareketi yaptı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.
Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sürerken, dünyanın dört bir yanından savaş karşıtları Rusya’yı protesto etmek için ilginç yöntemlere de başvuruyor. Son olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e duyulan öfke, ödül törenine de yansıdı.
Dünyanın önde gelen sinema etkinliklerinden BAFTA Ödülleri dün gece sahiplerini buldu.
Koronavirüs salgını dolayısıyla ara verilen etkinlik bu yıl görkemli bir kutlama ile yeniden düzenlendi. Etkinliğin sunucusu Rebel Wilson’un sahne şovu ile gündem olan BAFTA törenine Benedict Cumberbatch, Lady Gaga, Emma Watson, Salma Hayek gibi isimler katıldı.
Video Haberler
- Kar kazaları kamerada
- 'Sayın Kılıçdaroğlu'nun adayı Davutoğlu'
- FETÖ'nün kilit ismi firar etti, minibüste yakalandı
- Kar etkisini gösterdi; İstanbul barajlarında son durum
- Mahsun Kırmızıgül’ün kardeşinden eşine baltalı dehşet!
- Rusya’dan ayçiçeği yağları gelmeye devam ediyor
- Milyonluk araçlar çürüyor: '100 milyon lira civarında'
- BAFTA Ödülleri canlı yayınında Putin'e el hareketi
- Gölete düşen köpek donmak üzereyken kurtarıldı
- Şişli'de motosiklet hırsızlığı
En Çok Okunan Haberler
- 'Reyting istiyorsan kıçını açan birini bul'
- Kabine yarın Beştepe'de toplanacak
- İSKİ'den taşkın uyarısı: Uzak durun
- 14-15-16 Mart'ta doktorlar iş bırakıyor
- Acı Ot Festivali renkli görüntülere sahne oldu
- Yeni varyant için yeni aşı gerekli mi?
- Erdoğan: Rabbim onlardan razı olsun
- Genetiği değiştirilen sivrisinekler doğaya salındı
- Kar kazaları kamerada
- Nef Stadyumu derbiye hazır!