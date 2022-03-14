BAFTA Ödülleri canlı yayınında Putin'e el hareketi

14 Mart 2022 Pazartesi, 13:20

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sürerken, dünyanın dört bir yanından savaş karşıtları Rusya’yı protesto etmek için ilginç yöntemlere de başvuruyor. Son olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e duyulan öfke, ödül törenine de yansıdı.

Dünyanın önde gelen sinema etkinliklerinden BAFTA Ödülleri dün gece sahiplerini buldu.

Koronavirüs salgını dolayısıyla ara verilen etkinlik bu yıl görkemli bir kutlama ile yeniden düzenlendi. Etkinliğin sunucusu Rebel Wilson’un sahne şovu ile gündem olan BAFTA törenine Benedict Cumberbatch, Lady Gaga, Emma Watson, Salma Hayek gibi isimler katıldı.