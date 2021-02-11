Bahçelievler'de 14 katlı binanın 6. katında patlama
Bahçelievler'de 14 katlı binanın 6. katında doğalgaz kaynaklı patlama oldu. Olayda dumandan etkilenen 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
Olay, Bahçelievler, Basın Sitesi Sokakta bulunan 14 katlı binanın boş olan 6. katında saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dairede doğalgaz sızıntısı nedeniyle patlama oldu. Apartman sakinleri kendilerini dışarıya attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, patlamanın ardından çıkan yangına müdahale ederek, söndürdü. Olayda 2 kişinin dumandan etkilendi. 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
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