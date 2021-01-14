AKP'li meclis üyesinden 8 milyon liraya satılık ada

14 Ocak 2021 Perşembe, 10:49

Sivas Suşehri'nde Devlet Su İşleri'nce (DSİ) 2005 yılında Kelkit Çayı üzerine kurulan Kılıçkaya Barajı´yla birçok arazi, sular altında kaldı. Baraj gölünün oluştuğu bölgede rakımı yüksek olan 1000 dönümlük bölge ise çevresinin sularla kaplanmasıyla ada haline dönüştü. O dönem ada, DSİ tarafından ihale usulü satışa çıkarıldı. İhaleye ortaklarıyla giren Sivaslı iş insanlarından İsmail Karabiber, kendisi dahil 6 ortak olarak adayı satın aldı. Daha sonra buraya 1 kilometrelik bağlantı yolu da yaptıran Karabiber, adayı tarım amaçlı kullanmaya başladı. Adada şeker pancarı, nohut, arpa ve patates gibi tarım ürünleri yetiştiren Karabiber, daha sonra hissedarlarla olan kullanım anlaşmazlığı nedeniyle satışının yapılmasına karar verdi. İstanbul'da yaşayan İsmail Karabiber, üzerinde ev de bulunan adaya 8 milyon TL fiyat belirledi. Ada için internet üzerinden satış ilanı verildi.

'SON DERECE GÜZEL BİR YERDE'

Adanın tarım alanında yüksek verimli olduğunu söyleyen İsmail Karabiber, "2005 yılında DSİ'nin baraj yapımının ardından bütün köyler kamulaştırıldığı için yüksekte olan kısım su dolduktan sonra barajın ortasında ada şeklinde kaldı. Bu kalan ada ihaleye çıkarıldı ve biz de burayı aldık. Biz daha sonra buranın kara yolu bağlantısını yaptık. Bu bağlantıdan sonra bizim için burası çok daha verimli oldu. Burada şeker pancarı, nohut, arpa ve patates gibi tarım ürünleri üretiyoruz. Bizim burayı satma kararımızdaki en büyük etken biz 6 ortak bu arazinin değerlendirilmesi konusunda bir türlü fikri yönden uzlaşmaya varamadık. Burası hayvancılık dahil her türlü işe müsait bir yer. Ulaşım noktasında da son derece güzel bir yerde. Sivas'ta böyle toplu müstakil ve bağımsız bir arazi yok. Özellikle koronavirüs sonrası köye ve tarıma dönüşün hızlandığı şu dönemde biz Türk tarımında değerlendirilsin anlamında adayı satışa çıkardık. Biz buraya 8 milyon liralık bir değer biçtik. İnternet üzerinden de satışa çıkardık. Bu şekilde müşteri beklemekteyiz. Burayı alacak kişi için çok çeşitli avantajları da var. Alacak kişiye biz şimdiden 'hayırlı olsun' diyoruz" diye konuştu.

İş insanı Karabiber, ada için kendileriyle iletişime geçenler olduğunu ancak henüz istedikleri teklifi alamadıklarını vurguladı.





İSMAİL KARABİBER KİMDİR?

1953 yılında Sivas / Suşehri’nde doğdu. İlk ve orta tahsilini Sivas’ta, Lise ve Üniversiteyi İstanbul’da tamamladı. 1971 den 1978 e kadar bağımlı. 1978 den bugüne kadar ise Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetçilik yapmaktadır. Mesleki faaliyetimin yanında ticaretle meşgul olarak; Sigortacılık, İnşaat Müteahhitliği, Turizm Otelcilik ve Tarım İşletmeciliği yapmaktadır. Neredeyse tüm hayatım boyunca sivil toplum ve siyasi faaliyetlerin içinde oldum. 1977’de mesleki dernek faaliyeti, Suşehri Derneği Kurucu Başkanlığı, Bakırköy İş Adamları Derneği Denetim Kurulu Başkanlığı, Sivas Platformu Kuruculuğu ve Başkan Yardımcılığı, Sivas Vadi Federasyonu Başkanlığı, Türk Kızılay’ı Bahçelievler Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır. Siyasete 1983 yılında Anavatan Partisi Bakırköy İlçe Teşkilatında başladı. Akabinde ANAP İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve Bahçelievler Belediye Meclis Üyeliği yaptı. 1991’de İstanbul 9. Bölge Milletvekili adayı oldu. Bahçelievler Belediye Meclis üyesi iken 2003’te AKP’ye geçti. 2004’de İl Genel Meclis Üyesi seçildi. 4 yıl Plan Bütçe Komisyonu Başkan Vekilliği yaptı. Mart 2009 Yerel seçimlerinde AKP'den Sancaktepe Meclis Üyesi seçildi. Mecliste Plan Bütçe Komisyonu Başkanlığı ve Meclis 1. Başkan vekilliği ve Sancaktepe Kent Konseyi Başkanlığı yaptı. Mart 2014 yerel seçimlerinde tekrar AKP'den seçilerek, Bahçelievler Belediye Meclis Üyesi ve Meclis 2. Başkan Vekili oldu. Evli ve üç çocuk babasıdır. 26.04.2018 tarihinde istifa eden Habibe Güner'in yerine gelmiştir.