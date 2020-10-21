Başbakan canlı yayında depreme yakalandı
İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir, canlı yayında depreme yakalandı.
İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir, canlı yayında röportaj verdiği sırada depreme yakalandı. Washington Post gazetesine konuşan Jakobsdottir'in evinin sallandığı görüldü. "Aman tanrım, deprem oluyor" ifadelerini kullanan İzlanda Başkanı, sarsıtının hemen ardından "Gayet iyiyim" dedi.
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