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Başbakan canlı yayında depreme yakalandı

İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir, canlı yayında depreme yakalandı.

cumhuriyet.com.tr
21 Ekim 2020 Çarşamba, 17:29

İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir, canlı yayında röportaj verdiği sırada depreme yakalandı. Washington Post gazetesine konuşan Jakobsdottir'in evinin sallandığı görüldü. "Aman tanrım, deprem oluyor" ifadelerini kullanan İzlanda Başkanı, sarsıtının hemen ardından "Gayet iyiyim" dedi.

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