Başkent'te skandal görüntüler! Mansur Yavaş talimat verdi

03 Eylül 2020 Perşembe, 13:44

Ankara'ya su sağlayan iki büyük barajdan birisi olan Kurtboğazı'nı besleyen Mera Çayı'na atıkları, madeni yağ ve atık yağları geri dönüştüren merdivenaltı işletmelerin boşalttığı iddia edildi.

Olayın duyulmasının ardından Yavaş'ın talimatı ile ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Baran Bozoğlu bölgeye gitti. Temizlik için ASKİ'nin ekipleri de yola çıktı.



ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA



Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Mera Çayı’na dökülen tehlikeli atıkların bertaraf etme çalışmalarına başlandığını duyurdu. ABB, “Şu anda Ankara’nın şebeke suyunun temizliği konusunda endişe edilecek bir durum söz konusu değildir” dedi.

Son durum hakkında ABB yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Mera Çayı’nda suyun debisini ölçmek için dere üzerine inşa edilen sediment tutucu yükseltisinde atıkların önemli bir kısmının biriktiği belirtilerek, “Bu atıkların temizlenmesi ve çekilmesi için bölgeye çok sayıda vidanjör sevki yapılmıştır.Atıkların Kurtboğazı’na karışması konusundaki durum tespiti için gerek ASKİ ekiplerimiz gerekse İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri tarafından numune ve analiz çalışmaları yapılmaktadır” denildi.

Açıklamada atıkları bertaraf ile yetkili başka bir kuruluşun daha bölgede çalışmalara başladığı kaydedilerek, şu bilgilere yer verildi:

“İvedik içme suyu arıtma tesisimizde toplam organik karbonu gören ve online olarak ölçüm yapan sistem mevcuttur. Su ile gelen maddenin niteliği ne olursa olsun anlık arıtma yapılabilmektedir. Dolayısıyla şu anda Ankara’nın şebeke suyunun temizliği konusunda endişe edilecek bir durum söz konusu değildir. ASKİ ekiplerimiz, atıkların Kurtboğazı’na ulaşmaması için yoğun bir mesai ile çalışmalarına devam etmektedir. Süreç hakkındaki tüm gelişmeler şeffaf bir şekilde vatandaşlarımızla paylaşılacaktır.



