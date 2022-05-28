Beylikdüzü'nde silahlı banka soygunu: 80 bin dolar çalıp kaçtılar

28 Mayıs 2022 Cumartesi, 09:23

Beylikdüzü OSB Mahallesi Açelya Caddesi’nde mesai saatleri içinde motosikletle gelen ve henüz kimlikleri belirlenemeyen silahlı 2 şahıs bir bankanın içine girdi.

çeride çalışan personeli silahla tehdit ederek kasadan 80 bin dolar çalan şahıslar hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alarak bankanın içinde inceleme yaptı. İçeride parmak izi ve bazı delilleri toplayan polis, bunları incelemek üzere Emniyet’e geçti.

