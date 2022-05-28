Beylikdüzü'nde silahlı banka soygunu: 80 bin dolar çalıp kaçtılar
Beylikdüzü’nde motosikletli iki soyguncu girdiği bankadan 80 bin dolar para çalarak kayıplara karıştı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.
Beylikdüzü OSB Mahallesi Açelya Caddesi’nde mesai saatleri içinde motosikletle gelen ve henüz kimlikleri belirlenemeyen silahlı 2 şahıs bir bankanın içine girdi.
çeride çalışan personeli silahla tehdit ederek kasadan 80 bin dolar çalan şahıslar hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alarak bankanın içinde inceleme yaptı. İçeride parmak izi ve bazı delilleri toplayan polis, bunları incelemek üzere Emniyet’e geçti.
Video Haberler
- Fındığı 'don' vurdu, zarar tespiti başlatıldı
- Batman'da dehşet; Akrabalarını katletti, eşini yaraladı
- Bakan Kurum'dan 'Atatürk Havalimanı' açıklaması
- Atatürk Havalimanı’yla ilgili yeni gelişme
- Baltayla ATM'lere saldıran şüpheli alkollü
- Motosiklet, yayaya çarptı: 2 ölü
- Beylikdüzü'nde silahlı banka soygunu
- Kırıkkale'de feci kaza: Baba öldü, oğlu yaralandı
- Bursa'da silahlı saldırı: Kasap işletmecisi vuruldu
- Şoke eden görüntü: Kucağında bebek taşıdı
En Çok Okunan Haberler
-
- Alkol ve sigara zammı nasıl yansıyacak?
- AFAD duyurdu: İzmir'de deprem!
- Beylikdüzü'nde silahlı banka soygunu
- AKP'nin 'döviz' planı ortaya çıktı
- Kuntz'tan flaş itiraf!
- Kılıçdaroğlu bu sefer isim vererek sordu
- Üniversite şenliğinde ÖSO standı!
- Semih Tufan Gülaltay’ın ofisinde kanlı çatışma
- Galatasaray ayağa kalktı: Katarlılara tepki
- AKP'li Tevfik Göksu için harekete geçildi