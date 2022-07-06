Beyoğlu'nda pitbullu gaspçılar yakalandı

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 11:49

Olay, 15 Haziran'da Beyoğlu Tomtom Mahallesi'nde sabah 05.00 sıralarında meydana geldi. Sokakta yürüyen Türk asıllı Alman vatandaşı Mert Demirkafa'nın yanına bir kişi yanaştı. Bu kişi, para istedi ancak Demirkafa para vermeyi reddetti.

Bunun üzerine ikili arasında arbede çıktı. Bu sırada para isteyen kişinin suç ortağı oldukları tespit edilen 2 kişi daha ara sokaktan çıktı. Şüphelilerden biri elindeki Pitbull cinsi köpekle Demirkafa'yı korkutmaya çalıştı.

3 gaspçı pitbulla korkuttukları Mert Demirkafa'nın cebindeki bir miktar parası ve telefonunu alarak kayıplara karıştı.