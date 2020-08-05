Beyrut'ta bir papaz patlamaya ayin sırasında yakalandı

05 Ağustos 2020 Çarşamba, 12:25

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yaşanan patlamaya bir papazın ayin sırasında yakalandığı görüntüler ortaya çıktı.

Ayin sırasında ilk sarsıntının ardından sakinliğini koruyan papaz, ayine devam etti. Ancak ikinci sarsıntı daha şiddetli gelince koşan papazın tavandan düşen parçanın altında kaldığı görülüyor. Kaynak: Beyrut'taki patlamada ayin yapan papazın görüntüsü gündem oldu