Birçok dilde soruldu: 128 milyar dolar nerede?
CHP'nin Merkez Bankası'ndaki rezerv kaybına dikkat çekmek için başlattığı "128 milyar dolar nerede?" etkinliğine CHP Berlin de katıldı. CHP Berlin Birliği'nin yaptığı eylemde birçok dilde "128 milyar dolar nerede?" pankartları tutuldu.
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