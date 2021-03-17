Boğaziçililer hakim karşısına çıkıyor: Yasak getirildi

17 Mart 2021 Çarşamba, 12:59

Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasının ardından başlayan Boğaziçi protestolarında 2'si tutuklu 2'si ev hapsinde olmak üzere toplamda 7 öğrencinin yargılandığı davannın ilk duruşması bugün ıstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi'de görülecek.

Davayı takip etmek için birçok öğrenci ve yurttaşın yanısıra siyasilerin de adliye önünde beklediği görüldü.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, HDP Milletvekili Hüda Kaya, SOL Partili Alper Taş ve Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık gibi siyasiler de yargılanan Boğaziçi öğrencilerine destek vermek amacıyla adliye önüne geldi.

AÇIKLAMA YASAĞA RAĞMEN YAPILDI

İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde görülen duruşma öncesi Boğaziçi Dayanışması'nın çağrısıyla basın açıklaması gerkçekleştirmek istedi.

Basın açıklamasının pandemi koşulları gerekçe gösterilerek Kağıthane Kaymakamlığı'nca yasaklandığı öğrenildi. Basın açıklaması, yasağa rağmen okundu. Açıklamada, 'Kayyum rektör istemiyoruz', 'İstifa yok tek başına, ya tüm kayyumlar ya tüm kayyumlar', 'Üniversiteler faşizme mezar olacak' sloganları atıldı.

'ARKADAŞLARIMIZ DERHAL SERBEST BIRAKILSIN'

Yapılan açıklamada, Boğaziçi eylemlerini destekleyen herkese teşekkür edildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bu tutuklamalar hukuksuzdur, arkadaşlarımızı derhal serbest bırakın. Mücadelemiz her türkü baskı girişimine rağmen devam ediyor. Cumhurbaşkanına yüreğimiz yetiyor demiştik. Bizi size koşulsuz itaat edenlerle karıştırmayın. Bugün o mektupta dediklerimizi aynen tekrarlıyoruz. Size kulluk etmiyoruz. Hukuksuzca tutukladığınız her arkadaşımızı alacağız. Mücadelemizi durduracağınız kudretiniz olmadığı gibi demokratik hakkımızı gasp eden ucuz siyasetinizin arkasına sığınamazsınız. Sanmayın ki hukuk reformunuzla ezilenleri safınıza katabilirsiniz. Safımız emekçilerin ve ezilenlerin safıdır. Demokratik hak ve özgürlükleri gasp edilenlerin yanındayız. Tüm kayyımları gönderene, tüm arkadaşlarımızı alana kadar mücadelemize devam edeceğiz. Yüreğimiz yetiyor!"