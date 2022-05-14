Boşanma davasına 'gelin arabası' gibi süslediği araçla gitti: 'Bekarlık Sultanlıktır'

14 Mayıs 2022 Cumartesi, 12:53

Avcılar’da yaşayan Özgür Ağaoğlu, eşi ile problemli olan evliliklerini sonlandırmak için boşanmak istedi. Aylardır boşanmaya çalışan Ağaoğlu dün sabah saatlerindeki boşanma davası için erkenden uyanarak aracını gelin arabası gibi süsletti ve adliyeye gitti.

Dava sonucunda eşi ile boşanan Özgür Ağaoğlu “Bekarlık Sultanlıktır” yazılı aracı ile İstanbul’u gezdi. Süslenen araç havadan da görüntülendi.



