Boşanma davasına 'gelin arabası' gibi süslediği araçla gitti: 'Bekarlık Sultanlıktır'

Abone Ol google-news

İstanbul’da Özgür Ağaoğlu isimli vatandaş, problem yaşadığı eşiyle boşanma davasına “Bekarlık Sultanlıktır” yazısının yer aldığı gelin aracı gibi süslettiği arabasıyla gitti. Dava sonucunda İstanbul turu yapan Ağaoğlu "Görenler şaşırıyor, ilk başta gelin arabası zannediyor, yazıyı görünce gülüp geçiyorlar bundan sonra asla evlenmeyi düşünmüyorum" dedi.

cumhuriyet.com.tr
14 Mayıs 2022 Cumartesi, 12:53

Avcılar’da yaşayan Özgür Ağaoğlu, eşi ile problemli olan evliliklerini sonlandırmak için boşanmak istedi. Aylardır boşanmaya çalışan Ağaoğlu dün sabah saatlerindeki boşanma davası için erkenden uyanarak aracını gelin arabası gibi süsletti ve adliyeye gitti.

Dava sonucunda eşi ile boşanan Özgür Ağaoğlu “Bekarlık Sultanlıktır” yazılı aracı ile İstanbul’u gezdi. Süslenen araç havadan da görüntülendi.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler