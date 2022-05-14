Bulgarlar ucuz ilaç için Tekirdağ'a akın etti

14 Mayıs 2022 Cumartesi, 17:02

Rotasını Tekirdağ'a çeviren Bulgar turistler, ülkelerinde bulamadıkları ilaçları Tekirdağ'daki eczanelerde buldu.

Geçen haftadan itibaren Tekirdağ'daki eczanelerde yoğunluk oluşturan Bulgar turistler, bugün de şehir merkezindeki eczanelerde yoğunluk oluşturdu. Eczanelerde zaman zaman uzun kuyruklar oluşturan turistler, ilaçlarını aldıktan sonra kentteki mağazalarda da alışveriş yaptı.