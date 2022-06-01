Büyükçekmece Kumburgaz E-5'te takla atan bir otomobil otobüs durağına daldı

Abone Ol google-news

Büyükçekmece Kumburgaz E-5'te takla atan bir otomobil otobüs durağına daldı

DHA
01 Haziran 2022 Çarşamba, 17:12

Büyükçekmece Kumburgaz E-5'te takla atan bir otomobil otobüs durağına daldı. Durakta bekleyen öğrencilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaralılara müdahalesi sürüyor

E-5 Karayolu Büyükçekmece Kumburgaz otomobil kaza durak

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler