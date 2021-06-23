Büyükçekmece’de korkunç cinayet: 2 ölü
Bu haberin içeriğinde, bazı okuyucularımızın rahatsız olabileceği ifadeler bulunmaktadır... Büyükçekmece’de sokakta kız arkadaşıyla birlikte yürüyen Gökhan Denli, silahlı saldırıya uğradı. Denli olay yerinde hayatını kaybederken, arabaya bindirilen kız arkadaşı da kısa bir süre sonra öldürülerek yolun kenarına bırakıldı. Öldürülen kadının son anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde Büyükçekmece Dizdariye Mahallesi’de meydana geldi. İddiaya göre, iki otomobil içerisinde gelen şüpheliler sokakta yürüyen Gökhan Denli'ye saldırdı. Önce bıçaklanan Denli, ardından kurşun yağmuruna tutuldu. Denliyi öldüren zanlılar, kız arkadaşını da arabaya bindirerek olay yerinden kaçırdı. Genç kadın da kısa süre sonra öldürülerek yolun kenarına atıldı. Genç kadının darbedilerek arabaya bindirildiği anlar, güvenlik kameralarına da yansıdı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri cinayetin yaşandığı bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kaçan saldırganların yakalanması için çalışıyor.
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