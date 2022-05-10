'Çekiliş' dolandırıcılığı: ‘Telefon kazandım’ diye sevindi, 30 bin liradan oldu

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Konya’da sosyal medya üzerinden çekiliş sonucu ‘telefon kazandın’ bahanesiyle para istenen ve parça parça toplam 30 bin lirasını dolandırıcılara kaptıran genç, şahıslara ulaşamayınca emniyete giderek şikayetçi oldu.

İHA
10 Mayıs 2022 Salı, 11:56

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/cekilis-dolandiriciligi-telefon-kazandim-diye-sevindi-30-bin-liradan-oldu-1934479

konya

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