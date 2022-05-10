'Çekiliş' dolandırıcılığı: ‘Telefon kazandım’ diye sevindi, 30 bin liradan oldu
Konya’da sosyal medya üzerinden çekiliş sonucu ‘telefon kazandın’ bahanesiyle para istenen ve parça parça toplam 30 bin lirasını dolandırıcılara kaptıran genç, şahıslara ulaşamayınca emniyete giderek şikayetçi oldu.
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/cekilis-dolandiriciligi-telefon-kazandim-diye-sevindi-30-bin-liradan-oldu-1934479
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