CHP lideri Kılıçdaroğlu, inşaat işçileriyle iftar yaptı: 'Sizin işiniz daha zor'

07 Nisan 2022 Perşembe, 09:43

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da bir inşaat şantiyesine iftar vakti ziyarette bulundu. Kılıçdaroğlu, işçilerin iftar yemeğinden yedi. Yemek sırasında işçilerle sohbet eden CHP lideri, daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.