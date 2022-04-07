CHP lideri Kılıçdaroğlu, inşaat işçileriyle iftar yaptı: 'Sizin işiniz daha zor'

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da inşaat işçileriyle iftar yaptı. Türkiye’deki ekonomik durum üzerine konuşan bir işçi, Kılıçdaroğlu’na, “Bunun düzelmesinin yolu var mı” diye sordu. Kılıçdaroğlu, “Var var. Bir devleti sağlıklı yönetmeniz için önce planlama yapmanız lazım. Gelirim nedir, giderim nedir, hangi yatırımı yapacağım, istihdamı nasıl yaratacağım" diye yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
07 Nisan 2022 Perşembe, 09:43

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da bir inşaat şantiyesine iftar vakti ziyarette bulundu. Kılıçdaroğlu, işçilerin iftar yemeğinden yedi. Yemek sırasında işçilerle sohbet eden CHP lideri, daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

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