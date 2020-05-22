CHP'li Adıgüzel ile MHP'li Enginyurt'u karşı karşıya getiren olay

22 Mayıs 2020 Cuma, 15:49

Ordu’da, sokağa çıkma yasağı kapsamında üç çocuğunun çığlıkları arasında ters kelepçe takılarak karakola götürülmek istenen baba Hüseyin Durgun ve olayı görüntülemeye çalışırken tartaklanan gazeteci Mustafa Kaya’ya bir grup polis ve bekçi tarafından uygulanan orantısız şiddet tepki çekti.Ordu'da yaşanan olayın ardından CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ile MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt birbirlerini sert sözlerle eleştirdiler.

ÇOCUKLARININ GÖZLERİ ÖNÜNDE BABAYA TERS KELEPÇE

Edinilen bilgilere göre çocuklar için sokağa çıkma serbestliği saatinin sona ermesinin hemen ardından bir grup bekçi ve polis evine gitmeye hazırlanan baba Hüseyin Durgun’u çocukları ile birlikte karakola götürmeye kalktılar. Durgun’un çocuklarının eve bırakılmasının ardından karakola gitmek istemesi üzerine yaşanan tartışma sonucunda polis ve bekçiler çocukların ağlamalarına rağmen babaya ters kelepçe takmaya çalıştılar.

BASIN MENSUBU DA POLİS VE BEKÇİ ŞİDDETİNE UĞRADI

Çevrede bulunan vatandaşlarında tepki gösterdiği olayı çeken basın mensubu Mustafa Kaya’da polis ve bekçilerin orantısız şiddetine maruz kaldı. Kaya’nın görüntü almasını engellemeye çalışan sivil ve resmi kıyafetli güvenlik görevlileri, Mustafa Kaya’nın basın mensubu olduğunu bildirmesine rağmen eline vurarak görüntü almasını engellemeye çalıştı.

POLİS VE BEKÇİ ŞİDDETİNE UĞRAYAN BABA MHP, BASIN MENSUBU İSE AKP YÖNETİCİSİ ÇIKTI

Orantısız polis ve bekçi şiddetine uğrayan baba Hüseyin Durgun’un MHP Ülkü Ocakları Başkan Yardımcısı, Gazeteci Mustafa Kaya’nın ise AKP Ordu İl Başkan Yardımcısı olduğu öğrenildi.

Çocuklarının yalvarmalarına aldırış etmeden kendisini gözaltına almaya çalışan bekçi ve polisler hakkında Hüseyin Durgun şikayetçi olurken, Ordu Yeni Dönem Gazetesi ve Ordu FM’in sahibi gazeteci Mustafa Kaya, bütün emniyet teşkilatını töhmet altında bırakmamak için şikayetçi olmadığını söyledi.

GAZETECİ KAYA, “O GÖRÜNTÜLERİ ÇEKMEK ZORUNDAYDIM”

Olaya ilişkin ANKA Haber Ajansı’ndan Mehtap Belen’e açıklama yapan gazeteci Kaya, olayın çocukların gözü önünden yaşanmasından büyük üzüntü duyduğunu söyleyerek, “ Şikayetçi olmadım ama görüntüyü Ordu Emniyet Müdürlüğü ile Ordu Valiliği’ne gönderdim. Şu ana kadar bana bu konuda bir geri dönüş olmadı. Karşı taraf haklı veya haksız o görüntüleri çekmek zorundaydım. O görüntüyü yayınlamam lazım ki haklı bir şey yapılıyorsa halk alkışlar, haksız bir şey yapıyorlarsa da kanun yerini bulur” dedi.

CHP’Lİ MUSTAFA ADIGÜZEL’LE, MHP’Lİ CEMAL ENGİNYURT KARŞI KARŞIYA GELDİ

Olaya ilişkin ANKA’ya açıklamada bulunan CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, son günlerde özellikle bekçilerin vatandaşlarla dialoğları konusunda sık sık şikayet aldıklarını kayderek, “ Bekçilerin tamamını kastetmiyorum ancak vatandaşlara karşı üslubuna ve tavrına dikkat etmeyen bu arkadaşların da uyarılması, görev alanları ve yetkileri konusunda eğitilmesi gerekiyor. Aksi takdirde emniyet teşkilatı zarar görür, vatandaşla emniyet mensupları arasındaki güven unsuru zedelenir” dedi.

ADIGÜZEL: POLİS TOKATLAYAN ENGİNYURT, BANA BEKÇİ DÜŞMANI DİYEMEZ

Vatandaşlarla, başta bekçiler olmak üzere güvenlik güçleri arasında yaşanan sıkıntıları gündeme getirdiği için MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt tarafından, “ Bekçi düşmanı” ilan edildiğini söyleyen CHP’li Adıgüzel, Enginyurt’a tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“ Ordu’da yaşanan bu olayı gündeme getirdim diye beni bekçi düşmanı ilan eden ve “ Bekçiler üzerinde linç kampanyası var diyen Enginyurt, MHP’li bir yöneticinin uğradığı saldırıya tepki göstereceğine, benim hakkımda linç kampanyası yürütüyor. Geçmişte polis tokatlamaktan sabıkası olan bir kişiden biz devlet, polis sevgisini öğrenecek değiliz.”

MHP’Lİ ENGİNYURT’TAN, CHP’Lİ ADIGÜZEL’E ÇOK SERT TEPKİ

Ordu’da yaşanan olaya ilişkin ANKA’ya açıklamada bulunan Cemal Enginyurt ise Adıgüzel’in sözlerine sert tepki gösterdi. 20 yıl önce yaşanan polis tokatlama olayını gündeme getirdiği için Adıgüzel’in zavallı olduğunu söyleyen Enginyurt, CHP’li vekili devlet düşmanı ilan etti.

BEKÇİLERLE, VATANDAŞI KARŞI KARŞIYA GETİRİYORLAR

Sokağa çıkma yasağı uygulamaları nedeniyle sürekli olarak bekçilerle vatandaşların karşı karşıya getirilmeye çalışıldığını öne süren Enginyurt, Adıgüzel’e tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“ Adıgüzel zavallılığını örtmeye çalışıyor. Pırıl pırıl gençler görev yapmaya çalışırlarken bekçi maskeni tak diyor, sen kimsin diyorlar, kimlik soruyor haddini bil diyorlar. Bu olaylar vatandaşlarla bekçiler arasındadır, siyasilere düşen görev bir tarafı hain ilan edip, toplum karşısında itibarsızlaştırma değildir. CHP milletvekili bekçilerle alay ediyor, bekçileri AKP’nin arka bahçesi gibi gösteriyor. Onlar devletin onurlu, şerefli mensuplarıdırlar. Mustafa Adıgüzel, Cemal Enginyurt üzerinden pirim yapmaya çalışan devlet düşmanıdır.”

ENGİNYURT, “ ÇOCUKLARIN GÖZÜ ÖNÜNDE KELEPÇE TAKMAK YANLIŞ AMA…”

Ordu’da MHP Ülkü Ocakları Başkan Yardımcısı Hüseyin Durgun’la güvenlik güçleri arasında yaşanan olayı değerlendiren Enginyurt, çocukların gözü önünde babaya kelepçe takılmasını doğru bulmadığını söylerken, olaya karışan polis ve bekçileri şu sözlerle savundu:

“ Vatandaşa kötü muameleyi asla kabul etmeyiz ama biz arkadaşımızı da uyarıyoruz, bir saat geçmiş sokağa çıkma süresi Allah korusun bu çocuklar bir hastalık kapsa bu bekçi sorumlu değil mi ? Bu bekçinin aldığın talimat yok mu? keyfi mi söylüyor ? Bu uyarıyı yapan insanı vatandaşa devlet düşmanı göstermek abesle iştigal. Burada bekçi düşmanlığı yapmak, devlet düşmanlığı yapmaktır.”

ORDU 19 EYLÜL GAZETECİLER CEMİYETİ KINADI:”VİCDANLARDA DERİN YARA AÇTI”

Olayın ardından Ordu 19 Eylül Gazeteciler Cemiyeti kınama mesajı yayınladı. Cemiyet tarafından yayınlanan mesajda, “ Bu olay her şeyden önce vicdanlarımızda derin bir yara açmıştır. Bir babaya üç küçük çocuğunun yanında ve yüzlerce vatandaşın gözü önünde yapılan bu fiziki ve manevi şiddeti şiddetle kınıyoruz.İnanıyoruz ki babalarına yapılan uygulama karşısında o küçük çocukların ağlama ve çığlık sesleri uzun süre kulaklarımızdan ve hafızalarımızdan silinmeyecektir. O çocuklarda o travmanın da uzun süre devam edeceği kaygısı taşıyoruz.Aslında görüntü almak isteyen arkadaşımıza yapılan bu muamele, o olayın sorumlusu güvenlikçilerin yaptıkları işin bir anlamda ayıbını örtmekten başka bir şey de değildir. Yaptığınız görev gereği ise niye saklamak, görüntü alınmasını engellemek istiyorsunuz, diye de sorarız” açıklaması ile olaya tepki gösterildi.