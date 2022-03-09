CHP'li Ağbaba'dan Erdoğan'a 'Dostoviski' tepkisi: 'Şaşırdınız mı?'

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Ukrayna'yı işgalinin ardından Rusya'ya başlatılan 'kültür sanat' yaptırımlarını eleştiren AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'Dostoyevski' yerine 'Dostoviski' ifadesini kullanması, sosyal medyada gündem olmuştu. CHP'li Veli Ağbaba'dan, Erdoğan'ın o telaffuzuna ilişkin bir yorum geldi.

cumhuriyet.com.tr
09 Mart 2022 Çarşamba, 17:04


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