CHP'li Ağbaba'dan Erdoğan'a 'Dostoviski' tepkisi: 'Şaşırdınız mı?'
Ukrayna'yı işgalinin ardından Rusya'ya başlatılan 'kültür sanat' yaptırımlarını eleştiren AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'Dostoyevski' yerine 'Dostoviski' ifadesini kullanması, sosyal medyada gündem olmuştu. CHP'li Veli Ağbaba'dan, Erdoğan'ın o telaffuzuna ilişkin bir yorum geldi.
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