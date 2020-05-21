CHP'li belediyelere Avrupa'dan ödül! Anketlerdeki son durumu açıkladı

21 Mayıs 2020 Perşembe, 09:21

CHP’li Çiğli, Çorlu ve Selçuk belediyeleri Avrupa Konseyi’nin Avrupa Diplomasi Ödülü’ne layık görüldü. CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, belediyelerin ortaya koydukları hizmet performansıyla bu ödülü aldıklarını belirterek, “31 Mart seçimleri öncesi bize haksız suçlamalar yapıldı ama şimdi bizim belediyelerimiz ortaya koyduğu performans ile kendilerini ispat etti. Yerelde başardık, genelde de başaracağız” dedi. Belediye başkanları da ödülü halkla birlikte kazandıklarını kaydetti.

CHP’li Çiğli, Çorlu ve Selçuk belediyeleri Avrupa Konseyi’nin Avrupa Diplomasi Ödülü’ne layık görüldü. Ödül bu alanda en yüksek seviye olan Avrupa Ödülü'nün ilk basamağı olarak değerlendiriliyor.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP’li 3 belediyeyi aldıkları ödül nedeniyle kutlayarak, şunları söyledi:

“Diplomasiye olan katkıları ve kendi sınırları içinde uzlaşı kültürü yaratmaları, halkı kucaklamaları ve bu anlamda ortaya koydukları hizmet performansı değerlendirildiğinde bu ödülü aldılar. Belediyelerimiz pandemi sürecinde de büyük başarı gösterdiler.”

ANKETLERDEKİ SON DURUMU AÇIKLADI: ‘YERELDE BAŞARDIK, GENELDE DE BAŞARACAĞIZ’

“Yapılan bütün anketlerde belediyelerimizin başarısı ortada ve merkezi yönetimle yarışır haldeler. Merkezi yönetimin boş bıraktığı alanlarda bile belediyelerimiz vatandaşın hizmetinde. Belediyelerimizin başarısı bize genel iktidarın yolunu açacak. 31 Mart seçimleri öncesi bize haksız suçlamalar yapıldı ama şimdi bizim belediyelerimiz ortaya koyduğu performans ile kendilerini ispat etti. Yerelde başardık, genelde de başaracağız.”

ÖDÜL ALAN BAŞKANLAR KONUŞTU

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, 3 belediyenin ödüle layık görüldüğü için gurur yaşadıklarını belirterek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na “Gençlere her daim güvendiği ve söz hakkı verdiği için teşekkürü borç biliriz. Bu gurur İzmir’imizin, Türkiye’nin, gençlerin ve kadınların gururudur” dedi.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, göreve başladıkları birinci yılda prestijli bir ödüle layık görüldüklerini kaydederek, “Bugünden sonra da Çiğli’yi dünyada ve ülkemizde tanıtabilmek için halkımızla beraber gereken çabayı göstereceğiz. Bayram öncesinde aldığımız bu haber bizi çok mutlu etti” ifadelerini kullandı.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, göreve geldiklerinden bugüne yurt dışı ve Avrupa Birliği ile ilişkileri güçlendirecek çalışmalar yürüttüklerini belirterek, belediye olarak yaptıklarını anlattı. Sarıkurt, Çorlu’nun tanıtımının arttırılması için var gücüyleriyle çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, belediye çalışanlarına da ayrıca teşekkür etti.

1955'ten beri verilen ödülün sahipleri, belediyelerin uluslararası projeleri, katılımcı demokrasi anlayışı, kardeş şehirlerle geliştirdiği iyi ilişkiler, kentsel, çevresel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda örnek gösterilecek uygulamaları değerlendirilerek belirleniyor. Avrupa Diploması Ödülü, bu alanda en yüksek seviye olan Avrupa Ödülü'nün ilk basamağı olarak değerlendiriliyor. Diğer adımlar ise Avrupa Şeref Bayrağı ve Avrupa Şeref Plaketi.