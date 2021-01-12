CHP'li Emir, o fotoğrafa dikkat çekti: El altından mı yapılıyor?

12 Ocak 2021 Salı, 14:59

Alişan gibi isimlerin koronavirüs aşısı yaptırırken medyaya yansıyan fotoğraflarının ardından bir tepki de CHP'li Emir'den geldi. CHP'li Emir, "Sinovac aşısının ülkemizde faz-3 çalışması devam ediyor mu? Ediyorsa; magazin figürlerinin, ünlü kişilerin katılmasına neden ihtiyaç duyulmuştur" diye sordu.

"Nüfuzlu, AKP'ye yakın kişilere el altından getirilen aşıların yapıldığı" yönündeki iddilarını tekrar dile getiren Emir, bu iddiların henüz reddedilmediğini, "hatta kabul edildiğini" ifade etti.