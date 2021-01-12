CHP'li Emir, o fotoğrafa dikkat çekti: El altından mı yapılıyor?
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, bazı magazin isimlerinin koronavirüs aşısı yaptığını ifade ederek, "Sinovac aşısının ülkemizde faz-3 çalışması devam ediyor mu? Ediyorsa; magazin figürlerinin, ünlü kişilerin katılmasına neden ihtiyaç duyulmuştur" diye sordu.
Alişan gibi isimlerin koronavirüs aşısı yaptırırken medyaya yansıyan fotoğraflarının ardından bir tepki de CHP'li Emir'den geldi. CHP'li Emir, "Sinovac aşısının ülkemizde faz-3 çalışması devam ediyor mu? Ediyorsa; magazin figürlerinin, ünlü kişilerin katılmasına neden ihtiyaç duyulmuştur" diye sordu.
"Nüfuzlu, AKP'ye yakın kişilere el altından getirilen aşıların yapıldığı" yönündeki iddilarını tekrar dile getiren Emir, bu iddiların henüz reddedilmediğini, "hatta kabul edildiğini" ifade etti.
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