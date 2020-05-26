CNN Türk'te tepki çeken görüntüler... "Aşı ilaç çalışmalarında son durum"
Dünya koronavirüsle mücadelesini sürdürürken CNN Türk 'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında "Aşı ilaç çalışmalarında son durum" haber bandında konuşulanlar sosyal medyada tepki çekti.
Televizyon programlarında da koronavirüse karşı birtakım konuşmalar yapılırken, konunun üzerinde de tartışmalara yer veriliyor.
CNN Türk'te ise Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katılan, ABD'de İç Hastalıkları ve Kardiyoloji bölümü alanında çalışmalar yapan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, zeybek oynadı.
Koronavirüsün ve aşının konuşulduğu programda, konukların virüsü bırakıp danslar üzerine konuşmaları ve Çilingiroğlu'nun zeybek oynaması sosyal medyada tepki çekti.
Söz konusu performansa yorum yapan Ahmet Hakan ise, "Muhteşem bir performans. Dans ediş biçiminizle ilgili bir yorum yapmayacağım ama özgüveninize hayran olduğumu söylemeliyim" diye belirtti.
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