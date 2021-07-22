Çocukların tehlikeli oyunu kamerada
Aksaray’da, koronavirüs karşısında alınan tedbirlerin gevşetilmesi ve düğün ve nikah törenlerinin hız kazanması ile birlikte çocuklar gelin ve damattan zarf içinde para almaya çalışırken hayatlarını da riske atıyor.
Aksaray Cumhuriyet Caddesi, Coğlaki kavşağında bir düğün konvoyunun önünü para almak için kesmek isteyen çocukların görüntüleri cep telefonu ile kaydedildi. Bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde, çocukların düğün otomobillerinden zarf alabilmek için hayatlarını nasıl hiçe saydıkları görüldü. Gelin arabasının şoförü ise çocukların tehlikeli yolculuğuna rağmen, aracı durdurmadı ve trafikte ilerlemeye devam etti.
Video Haberler
- Çocukların tehlikeli oyunu kamerada
- Milli dağcı antrenman için çıktığı dağda mahsur kaldı
- Defineciler tarafından tahrip ediliyor
- Feci kaza kamerada
- Ünlü mankene öldüresiye dayak kamerada
- Trabzon'un Sürmene ilçesinde hortum oluştu
- Trafiği tehlikeye düşüren görüntülere büyük tepki
- Ataşehir’de hırsızlar lüks aracı soyup soğana çevirdiler
- Evlilik teklifi edecekti, tüm planları bozuldu
- Çocuğu metrelerce savuran feci kaza kamerada