Çocukların tehlikeli oyunu kamerada

22 Temmuz 2021 Perşembe, 17:53

Aksaray Cumhuriyet Caddesi, Coğlaki kavşağında bir düğün konvoyunun önünü para almak için kesmek isteyen çocukların görüntüleri cep telefonu ile kaydedildi. Bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde, çocukların düğün otomobillerinden zarf alabilmek için hayatlarını nasıl hiçe saydıkları görüldü. Gelin arabasının şoförü ise çocukların tehlikeli yolculuğuna rağmen, aracı durdurmadı ve trafikte ilerlemeye devam etti.