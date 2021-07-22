Çocukların tehlikeli oyunu kamerada

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Aksaray’da, koronavirüs karşısında alınan tedbirlerin gevşetilmesi ve düğün ve nikah törenlerinin hız kazanması ile birlikte çocuklar gelin ve damattan zarf içinde para almaya çalışırken hayatlarını da riske atıyor.

ANKA
22 Temmuz 2021 Perşembe, 17:53

Aksaray Cumhuriyet Caddesi, Coğlaki kavşağında bir düğün konvoyunun önünü para almak için kesmek isteyen çocukların görüntüleri cep telefonu ile kaydedildi. Bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde, çocukların düğün otomobillerinden zarf alabilmek için hayatlarını nasıl hiçe saydıkları görüldü. Gelin arabasının şoförü ise çocukların tehlikeli yolculuğuna rağmen, aracı durdurmadı ve trafikte ilerlemeye devam etti.

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