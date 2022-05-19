Cumartesi Anneleri: 'Son kayıp bulunana kadar vazgeçmeyeceğiz'
Cumartesi Anneleri, gözaltında kaybedilen yakınları için adalet mücadelesinin 27’nci yılında, Hasan Ocak ve Rıdvan Karakoç’u mezarları başında andı. Hasan Ocak’ın kız kardeşi Maside Ocak, “Son kaybımız bulunana kadar, son fail yargılanana kadar ve hesap verene kadar biz vazgeçmeyeceğiz” dedi.
Uluslararası Gözaltında Kayıplar Haftası kapsamında, 1995'te gözaltında kaybedilen Hasan Ocak ve Rıdvan Karakoç, öldürülmelerinin 27’nci yılında mezarları başında anıldı. Anmaya, gözaltında yakınlarını kaybeden aileler ve İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri katıldı.
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