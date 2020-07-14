D-100'de şaşkına çeviren görüntüler!
Bakırköy D-100 Karayolu'nda bir motosiklet sürücüsünün ayağıyla otomobil ittiğini ve bir kişinin de otomobilin bagaj kapağına oturduğunu gören yoldaki sürücüler şaşkına döndü.
Seyir halindeki otomobilin bagajının üzerine bir kişi otururken, bir motosikletli de ayağı ile otomobili ittiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay gece saatlerinde Bakırköy D-100 Karayolu Topkapı istikametinde meydana geldi. Arızalı olduğu tahmin edilen bir otomobilin bagajının üzerine bir kişi otururken, bir motosikletli de ayağı ile otomobili itti. Otomobil bir süre trafikte bu şekilde ilerlerken, bu ilginç anlar bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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