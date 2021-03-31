Denizde oluştu! Cep telefonuyla böyle görüntülendi

31 Mart 2021 Çarşamba, 16:58

Manavgat Alanya arasında yolculuk yapan vatandaşlar, Çenger sahilinde çıkan hortumu cep telefonlarıyla görüntüledi. Hortum herhangi bir zarara yol açmazken, denizde oluşan ve yaklaşık 1 dakika devam eden hortum karaya ulaşmadan etkisini kaybetti.