Denizde oluştu! Cep telefonuyla böyle görüntülendi
Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan kısa süreli sağanak yağış ve dolu sırasında Çenger sahilinde hortum çıktı.
Manavgat Alanya arasında yolculuk yapan vatandaşlar, Çenger sahilinde çıkan hortumu cep telefonlarıyla görüntüledi. Hortum herhangi bir zarara yol açmazken, denizde oluşan ve yaklaşık 1 dakika devam eden hortum karaya ulaşmadan etkisini kaybetti.
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