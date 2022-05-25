Denizli'de maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
Denizli’nin Acıpayam ilçesinde Karaismailler Mahallesi’nde bulunan maden ocağında göçük meydana geldi. Acıpayam Belediyesi, maden ocağında bekçi olarak çalışan bir işçinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Denizli’nin Acıpayam ilçesinde Karaismailler Mahallesi’ndeki bir maden ocağında göçük meydana geldi.
Denizli Valiliği’nden yapılan ilk açıklamada, “İlimiz Acıpayam Karaismailler Mahallesi’nde bulunan krom madeninde bugün 21.20 sularında meydana gelen göçük sebebiyle bir çalışanın göçük altında kaldığı bilgisine ulaşılmıştır. Devletimiz tüm imkanları ile arama ve kurtarma çalışmalarına başlamıştır. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir” denildi.
Video Haberler
- Maymun çiçeği virüsü üç ülkede daha görüldü
- Atatürk bir kez daha haklı çıktı
- Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı
- 'Tekme tokat' kuran kursu
- Maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
- Polisi gördü, pencereden attı
- Kayseri'de bir kişi kahvehanede bıçakla öldürüldü
- Zeytinburnu'nda 'kaçak göçmen' operasyonu
- Canlı yayındaki çıkışı yorumladı
- Çok Güzel Hareketler'den 'konut krizine' gönderme
En Çok Okunan Haberler
-
- Saat 22.00'de 'kaçış planı' açıklayacak
- Koç-ROK tartışmasının sahne arkası
- 'Para gönderttiğin paravanın başında ailenden kim var?'
- Teksas'ta ilkokulda katliam
- AKP'li isimler A Haber'de yanıt verme sırasına girdi
- Pakize Suda ile ilgili üzücü haber
- 5 asker şehit
- Merkez Bankası hakkında kritik iddia
- AKP'den ilk yanıt geldi
- Evdeki 3 kişinin ifadeleri ortaya çıktı