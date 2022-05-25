Denizli'de maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

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Denizli’nin Acıpayam ilçesinde Karaismailler Mahallesi’nde bulunan maden ocağında göçük meydana geldi. Acıpayam Belediyesi, maden ocağında bekçi olarak çalışan bir işçinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
25 Mayıs 2022 Çarşamba, 09:01

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde Karaismailler Mahallesi’ndeki bir maden ocağında göçük meydana geldi.

Denizli Valiliği’nden yapılan ilk açıklamada, “İlimiz Acıpayam Karaismailler Mahallesi’nde bulunan krom madeninde bugün 21.20 sularında meydana gelen göçük sebebiyle bir çalışanın göçük altında kaldığı bilgisine ulaşılmıştır. Devletimiz tüm imkanları ile arama ve kurtarma çalışmalarına başlamıştır. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir” denildi.


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