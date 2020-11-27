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Depreme canlı yayında böyle yakalandılar

Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem, kentte yerel bir televizyon kanalında canlı yayında yaşandı.

cumhuriyet.com.tr
27 Kasım 2020 Cuma, 16:06

Deprem sırasında yayın yapan televizyon kanalında sarsıntı ekranlara yansıdı. Canlı yayın sırasında yaşanan depremde arkada bulunan dekorlar sallanırken, programda bulunanlar kısa süreli panik yaşadı.


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