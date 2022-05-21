Diyarbakır'da akılalmaz olay: 3 yaşındaki çocuklarını molada yolda unuttular
Siirt’ten Gaziantep’e gitmek için yola çıkan bir aile, Diyarbakır’da mola verdikleri sırada oyun oynamak için taşların arasına saklanan 3 yaşındaki kızını unuttu.
Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında Siirt ilinden Gaziantep iline seyir halinde bulunan bir aile Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunun 34’üncü kilometresinde mola verdiği esnada E.B. (3) isimli kız çocuğu araçtan inerek oyun oynamak için taşların arasına saklanmış ve daha sonra ailesi çocuğu o bölgede unutarak yola devam etmişlerdir. Gaziantep iline gitmekte olan aile, Siverek ilçe sınırına geldiklerinde kızlarının araçta olmadığını fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmuşlardır” denildi.
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