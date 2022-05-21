Diyarbakır'da akılalmaz olay: 3 yaşındaki çocuklarını molada yolda unuttular

Abone Ol google-news

Siirt’ten Gaziantep’e gitmek için yola çıkan bir aile, Diyarbakır’da mola verdikleri sırada oyun oynamak için taşların arasına saklanan 3 yaşındaki kızını unuttu.

İHA
21 Mayıs 2022 Cumartesi, 12:11

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında Siirt ilinden Gaziantep iline seyir halinde bulunan bir aile Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunun 34’üncü kilometresinde mola verdiği esnada E.B. (3) isimli kız çocuğu araçtan inerek oyun oynamak için taşların arasına saklanmış ve daha sonra ailesi çocuğu o bölgede unutarak yola devam etmişlerdir. Gaziantep iline gitmekte olan aile, Siverek ilçe sınırına geldiklerinde kızlarının araçta olmadığını fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmuşlardır” denildi.

Haberin devamı


diyarbakır Çocuk Siirt

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler