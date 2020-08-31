Diyarbakır'da filmleri aratmayan operasyon kamerada
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 20 tabanca ile 20 şarjör ele geçirildi. Operasyonda 3 şahıs gözaltına alındı.
Diyarbakır’da silah kaçakçılarına yönelik İl Jandarma ekiplerince operasyon başlatıldı. Operasyona ilişkin Jandarma Genel Komutanlığı resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yasa dışı silah satışı yaptığı tespit edilen şahıslara düzenlenen operasyonda 20 tabanca ile 20 şarjör ele geçirilerek 3 şüpheli suçüstü yakalanmıştır" denildi.
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