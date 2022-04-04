Doğalgaz patlaması güvenlik kamerasında

04 Nisan 2022 Pazartesi, 10:30

Olay saat 23.30 sıralarında Fatih Mahallesi 3'üncü Sokak üzerindeki 3 katlı aile apartmanında yaşandı. Turan K.'nin (42) yaşadığı evde doğalgaz kaynaklı şiddetli bir patlama geldi. Zemin kat bina duvarlarının yıkılmasına neden olan patlamada çevredeki binalarda da hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Patlama esnasında evde bulunan Turan K. ile birlikte üst katta oturan babası Abdi K. (82) ve annesi İnmi K. (74) yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Turan K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Mahalle sakinleri Turan K.'nin evinde daha önce de bir kaç kez yangın çıkardığını öne sürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.