Doktor ile başhekim yardımcısı yumruk yumruğa kavga etti
Suruç Devlet Hastanesi'nde bir doktor ile başhekim yardımcısının tartıştıktan sonra yumruk yumruğa ettikleri kavga kameralara yansıdı
Şanlıurfa Suruç'ta yaşanan olayda, 8 Temmuz'da bir uzman doktor ile başhekim yardımcısı yumruk yumruğa kavga etti.
Kavganın uzman doktor Sinan K.'nin idarenin yolsuzluk yaptığı yönünde şikayette bulunmasıyla başladığı belirtiliyor.
Diğer taraftan kavga görüntüleri youtube üzerinden yayımlandı. Kamera görüntülerinin kimin tarafından sızdırıldığı ise bilinmiyor.
Kaynak: Memurlar.Net
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