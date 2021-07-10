10 Temmuz 2021 Cumartesi, 17:51

Şanlıurfa Suruç'ta yaşanan olayda, 8 Temmuz'da bir uzman doktor ile başhekim yardımcısı yumruk yumruğa kavga etti.

Kavganın uzman doktor Sinan K.'nin idarenin yolsuzluk yaptığı yönünde şikayette bulunmasıyla başladığı belirtiliyor.

Diğer taraftan kavga görüntüleri youtube üzerinden yayımlandı. Kamera görüntülerinin kimin tarafından sızdırıldığı ise bilinmiyor.

Kaynak: Memurlar.Net