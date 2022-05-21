Düğünde 'gürültü' uyarısı yapan 3 polis, saldırıda yaralandı
Şanlıurfa’da, sokakta düzenlenen düğünde gece geç saatlere kadar gürültü yapıldığı ve silahla ateş açıldığı ihbarına giden polislere, davetliler saldırdı. Yaşanan arbedede 3 polis yaralanırken, 10 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, gece geç saatlerde Zirve Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta düzenlenen düğünde eğlenen bir grup yüksek sesle müzik dinleyip havaya ateş açtıkları iddiasıyla çevre sakinleri, polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine gelen polis, gürültü yapan düğün sahiplerini uyardı.
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