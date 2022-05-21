Düğünde 'gürültü' uyarısı yapan 3 polis, saldırıda yaralandı

21 Mayıs 2022 Cumartesi, 10:35

Olay, gece geç saatlerde Zirve Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta düzenlenen düğünde eğlenen bir grup yüksek sesle müzik dinleyip havaya ateş açtıkları iddiasıyla çevre sakinleri, polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine gelen polis, gürültü yapan düğün sahiplerini uyardı.



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