Ebubekir Sofuoğlu, Halil İnalcık’ı hedef aldı! Tarihçilerden sert tepki

25 Şubat 2021 Perşembe, 10:45

Sofuoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, “Vay Osmanoğlu! 624 yılın 500 yılı, 3 kıtada Süpergüç olan tarihin, seni yıkan odaklardan biri olan Rockefeller burslu, Tarihçilerin kutbu(benim değil) denilen İnalcıka emanet. Tabii ki senin neslin sana düşman olacak. Tarihini sen yazmadın ki. Tarihini seni yıkanlar, YAZDIRDI” ifadelerini kullandı.

Bu satırlara Habertürk yazarı Murat Bardakçı köşesinden yanıt verdi. Bardakçı, “Profesör unvanlı çatlaklar!” başlıklı yazısında Sofuoğlu’na yönelik özetle şöyle tepki gösterdi:

“Görüyorsunuz, karşımızda nerede büyük, nerede küçük harf kullanılacağından bîhaber olan, kesme işareti koymaya ve kelimeleri birbirlerinden ayırma zahmetine bile tenezzül etmeyen, altı satırlık mesajında altı imlâ hatası yapan ve etrafına ilim yerine sadece nefret saçan “Prof” unvanlı bir zavallı var...

Bu kafadakilere rahmetli Halil İnalcık’ı anlatıp eserlerinden ve tarihçiliğimize katkılarından sözetmek, sonra da “Hayatım boyunca beni en fazla uğraştıran mesele, Osmanlı İmparatorluğu hakkında Batı’daki önyargıları ortadan kaldırmaya çalışmaktı” dediğini hatırlatmak hem vakit israfıdır, hem de Halil Hoca’nın hatırasına hakarettir; içlerindeki nefret yüzünden beyinleri ve kalpleri mühürlenmiş olan böylelerinin anlattıklarınızı idrak edebilmelerinin imkânı yoktur!

Akademik kaynak kabul edilen doğru dürüst tek bir satırları bile olmayan, ilmî yetenekleri sade suya tirit birşeyler çiziktirmekten ibaret kalan ama etrafa ideoloji sosuna bulanmış nefret saçmayı meslek hâline getirmiş akademik unvanlı eziklerimiz tek tük de olsalar mevcut idi ama şimdi sayıları arttı ve kalabalık bir güruh teşkil ettiler!”

BİR TEPKİ DE İLBER ORTAYLI’DAN

Tarihçi İlber Ortaylı da İnalcık’a yönelik bu sözlere sosyal medyadan tepki gösterdi.

Ortaylı paylaşımında, İnalcık’ın bir tarih kitabı için köyleri gezerken çekilmiş görüntülerine yer vererek “Halil İnalcık 82 yaşında, doğru tarih için yollarda...” ifadelerini kullandı.

Ortaylı, şunları yazdı:

“Halil İnalcık 82 Yaşında doğru tarihin peşinde. Prof. Dr. Halil İnalcık Hocamız, Osmanlı tarihinin ana kaynaklarından biri olan ‘Aşıkpaşazade’de geçen bilgilerin doğruluğunun boyutunu anlamak için, eserdeki saha tasvirinin gerçek olup olmadığını kontrol ediyor. Yaşı o tarihte 82. Doğru tarih için yerinde inceleme yapmaktan çekinmiyor. Bugün haddini bilmezler ona dil uzatıyorsa bir cevap hakkı doğmuş demektir.”

İşte Ortaylı’nın paylaştığı o video:

“AMERİKA’YA GİTMEK İÇİN NE BURSU ALACAKTI”

Bir diğer tarihçi Doç. Dr. Emrah Safa Gürkan da Sofuoğlu’nun tweetini alıntılayarak, “Alpay vs. Zeki Müren, Sofuoğlu vs. İnalcık, Amerika'ya gitmek için ne bursu alacaktı Seyyid Kutub bursu mu? Ya şu basit anti Batıcılık en çok Batılıları sevindiriyordur herhalde, her gördüğünüz yabancı isimden bu kdr korkmayın. Sapanınızı, pulluğunuzu bırakın artık şehre geldiniz” diye yazdı.

İşte o paylaşım: