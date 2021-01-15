Eğlence programına köylünün dertleri damga vurdu
'Yaparsın Aşkım' adlı yarışma programına katılan Emine Teyze, geçimini hayvancılıkla sağlayan yurttaşların sorunlarını dile getirdi. Emine Teyze, "Sattığım sütün parası yeme yetmiyor" dedi.
FOX TV ekranlarında yayınlanan oyuncu İlker Ayrık'ın sunduğu 'Yaparsın Aşkım' adlı yarışma programına katılan 'Emine Teyze', Türkiye'de hayvancılıkla geçimini sağlayan yurttaşların yaşadıklarını gözler önüne serdi.
İnek sayılarının 15'ten 2'ye düştüğünü belirten Emine Teyze, "Yem pahalı, borç ediniyoruz. Bankadan kredi çek yem al, kredi çek yem al... Üç beş tane bankadan kredi alınca yetişemez olduk. İnekleri satıyoruz borcu kapatıyoruz, yem alıyoruz" dedi.
2 ineğini de kaybetmekten korktuğunu söyleyen Emine Teyze, İlker Ayrık'ın "40 kilo sütü ne yapıyorsunuz?" sorusuna ise şu cevabı verdi:
"Ne yapalım sütçü alıyor, biz yiyemiyoruz o yiyor. Ben veriyorum 2 liraya o satıyor 4 liraya. Yemi yok, samanı yok, gübresi yok, temizliği yok... Sütçü kazanıyor. Aldığım para yeme yetmiyor."
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