EHP’den Meclis önünde ücretsiz izin protestosu: ‘1170 TL dayatmasına karşıyız’

21 Temmuz 2020 Salı, 16:05

Teklifi protesto etmek isteyen EHP’liler, Meclis önünde toplandı. Ellerindeki pankartları kaldıran eylemciler, “1170 TL dayatmasına karşıyız. Ücretsiz iznin 1 yıl daha uzatılma yetkisinin Cumhurbaşkanı’na verilmesini bugün mecliste görüşüyorlar. Komisyondan sessiz sedasız geçirdikleri tasarıyı, Meclis’ten de aynı şekilde geçirmek hedefindeler” açıklamasında bulundu. Açıklama sırasında EHP’lilere müdahale eden polis, Ankara İl Başkanı Sanem Deniz Kural ve parti üyelerini gözaltına aldı. TBMM gündeminde bulunan yasa teklifi ile işçilerin ücretsiz izne çıkarılmasını sağlayan düzenleme 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılabilecek. İşçi bu sürede ayda 1.168 TL nakdi ücret desteği alacak.