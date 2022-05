Ekrem İmamoğlu'na Rize'de büyük ilgi: CHP ve İYİ Parti İl başkanlarına söz verdiğim için geldim

04 Mayıs 2022 Çarşamba, 09:35

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Rize Merkez’deki halkla buluşmanın ardından Çayeli, Pazar, Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde yurttaşlarla bir araya geldi. İmamoğlu, Çayeli’ndeki konuşmasında eski Başbakanlardan merhum Mesut Yılmaz’ı andı. Yılmaz’ın “devlet adamı” sıfatına vurgu yapan İmamoğlu, “Çocuklukta ve gençlikte kendisini tanımış, daha sonra da bu siyasi sürecimde dönem dönem rehberliğini bizimle paylaşmış bir devlet adamımızdı.



Devlet adamı, devlet insanı… Ne kadar kıymetli bir söz. Devlet insanı olabilmek, herkesin oy vermese de takdirini elde edebilmek, çok kıymetli. Umarım bizler de toplum tarafından devlet insanı, devlet adamı olarak anılırız. Umarım onlara layık oluruz. Hep birlikte layık oluruz” dedi.



ÇAYELİ: “MİLLETİN SÖZÜYLE İSTANBUL'U YÖNETTİĞİMİZ İÇİN ÇILDIRIYORLAR”

“İstanbul’da 3 yıldır her konuda vatandaşa açık davranan bir yönetimiz” diyen İmamoğlu, “Vatandaşını dinleyen ve onlarla çözüm üreten bir anlayışı yürütüyoruz. Ve İstanbul'da herkes mutlu. İstanbul'da yüzde 60’ın üzerinde memnuniyet var. Biz, her hafta kendimizi ölçtürüyoruz. İstanbul'da halkın memnuniyeti yüksek. Kötü söz söyleyenler, bize vız gelir tırıs gider. Kötü söz sahibine ait. Hiçbirini dinlemiyorum, işime bakıyorum. Tek dertleri ne biliyor musunuz? İstanbul'da kendi mülklerini sanki ellerinden birisi aldı. İstanbul 16 milyon vatandaşımızın malıdır, mülkündür; hatta bütün Türkiye Cumhuriyeti’nin… Milletin malına sahip çıktığımız için ve milletin sözüyle İstanbul'u yönettiğimiz için çıldırıyorlar. Ama hatırlarsanız seçim döneminde, 3 ayda bu arkadaşları biraz çıldırttık ya. O zaman demiştim ki; ‘Ben bunları 5 yılda deli edeceğim deli.’ Hani biraz delirmeye az kaldı misali, her gün bana sallayan, her gün bana hakaret eden… Ama kötü söz sahibine aittir.

Anneciğim bana hep der ki; ‘Allah, seni iyi insanlarla buluştursun.’ Aha işte benim iyi insanlarım. Dünyanın en güzel insanları. Memleketimin her insanı benim güzel insanım. Bir avuç insan kötü konuşmuş; vallahi umurumda değil. Onları Allah'a havale ediyorum. Kadir Gecesi bile onlar için dua ettim, Allah onlara akıl versin diye” şeklinde konuştu.



PAZAR: “ÇOCUKLARIN GÜZEL YÜREĞİNE KURBAN”

Pazar ilçesinde de otobüs üzerinden vatandaşlara hitap eden İmamoğlu, kalabalığın içinde gördüğü 31 Mart 2019’da CHP’den Beyoğlu Belediye Başkan adayı olan SOL Parti PM Üyesi Alper Taş’ı yanına davet etti. Taş ile yerel seçimlerde birlikte mücadele verdiklerini belirten İmamoğlu, “Beyoğlu'nda olmadı ama İstanbul'da oldu. Herkesin katkısıyla oldu. Onun da katkısına minnet duyuyorum, teşekkür ediyorum” dedi. Kalabalık içinden kendisine sevgi gösterisinde bulunan çocukları da unutmayan İmamoğlu, “Sizin güzel yüreğinize kurban. Bu çocuklar var ya, bu çocuklar: Bu çocuklar o kadar güçlü, o kadar dürüst, o kadar ön yargısız seven… Şu anda toplumda insanları ayrıştıran, kutuplaştıran hiçbir ön yargı onların kalplerinde yok. Ve bu milleti birbiriyle uzaklaştıran o bütün kötü duyguları, bu çocuklar yıkacak. Yıkacak bu çocuklar. Sadece biz o çocuklara, o gençlere birazcık sağlam bir zemin verelim. Şu anda onun arifesindeyiz. Az kaldı. En fazla bir yıl kaldı” ifadelerini kullandı.