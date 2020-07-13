Erdoğan'ın sözlerini hatırlatan İYİ Partili Başkanvekili'nin mikrofonu kapatıldı

13 Temmuz 2020 Pazartesi, 19:03

Ekrem İmamoğlu'nun olmadığı İBB Meclisi'nde İYİ Partili İbrahim Özkan ile AKP'li Zeynel Abidin Okul arasında tartışma yaşandı.

Meclis'te söz alan İYİ Partili Özkan, "Sayın cumhurbaşkanı bunlar dünyayı tanımıyorlar, muhattaplarını bilmiyorlar, ben bir siyasi lider olarak bu oyuna gelecek kadar istikametimi kaybetmedim sözleri dün gibi aklımızda. Acaba ne olmuştur da Sayın Cumhurbaşkanı istikametini kaybetmiştir? Acaba Sayın Cumhurbaşkanına istikametini kaybettiren şey anket sonuçları mıdır?" dedi.

AKP'li Zeynel Abidin Okul, "Burası büyükşehir meclisi, ben buna izin vermiyorum. Ayasofya meselesi siyasi bir mesele değildir, herkesin bütün siyasi partilerin sahip çıkması gereken bir olgudur. Danıştay'ın jet hızıyla vermiş olduğu bir karar sizi rahatsız mı etti İbrahim Bey. Burada tutup da cumhurbaşkanımızla alakalı o zaman şöyle dedi, böyle dedi. Bu işin sahip çıkanıdır Sayın Cumhurbaşkanımız; yapmayın arkadaşlar, lütfen. Ayasofya meselesi kapanmıştır arkadaşlar." ifadelerini kullandı.

İbrahim Özkan'a söz vermeyen ve mikrofonunu kapatan Okul ile Özkan arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın uzaması üzerine İbrahim Özkan ve İYİ Partili Meclis üyeleri yapılan uygulamanın anti demokratik olduğunu belirterek toplantıyı terk etmek istedi.

İBB CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı da İbrahim Özkan'ın mikrofonun kapatılmasına tepki gösterdi.

Doğan Subaşı "Mikrofonu açın yoksa kendi mikrofonumu paylaşacağım" dedi. İBB Meclis Başkanvekili AK Parti'li Zeynel Abidin Okul tartışmanın uzaması üzerine "Sayın cumhurbaşkanımıza söz söyleme hakkın yok" dedi.