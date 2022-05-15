Ereğli'de 250 kişi hastanelik oldu: Titizlikle araştırılıyor

15 Mayıs 2022 Pazar, 17:35

Ereğli ilçesinde dünden beri yaklaşık 250 kişi bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Bunun üzerine hastanede gerekli tedbir alınırken, ilçedeki nöbetçi eczane sayısı da artırıldı. Rahatsızlanan kişilerin tedavileri tamamlanarak taburcu edildi.