Ereğli'de 250 kişi hastanelik oldu: Titizlikle araştırılıyor
Konya'nın Ereğli ilçesinde yaklaşık 250 kişi, bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastaneye başvurdu.
Ereğli ilçesinde dünden beri yaklaşık 250 kişi bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Bunun üzerine hastanede gerekli tedbir alınırken, ilçedeki nöbetçi eczane sayısı da artırıldı. Rahatsızlanan kişilerin tedavileri tamamlanarak taburcu edildi.
Video Haberler
- Atatürk Havalimanı'ndan son görüntüler
- İstanbul’da sahte alkol üreticilerine baskın
- İmamoğlu'ndan 'öğrenci indirimi' hakkında karar
- Otobüs ücretini yüksek bulup şoföre saldırdı
- Yüzlerce kişi hastanelik oldu
- Aralık ayında söylediği sözler gündemde!
- Sahte parfüm ve güneş kremi operasyonu
- Almanya'da şirket kurmak isteyenlere uzmandan öneriler
- 6 ay önce evlendiği kocasını öldürdü
- Bu da iktidara yakın şirketin anketi
En Çok Okunan Haberler
-
- Cahit Özkan cephesinden açıklama
- Alaattin Çakıcı yine sahnede
- Sokak eylemlerine SADAT hazırlığı
- Sokak eylemlerine 'SADAT' hazırlığı
- Bakan Özer açıkladı: İlk kez bu yaz uygulanacak
- AKP'de büyük kan kaybı
- Seçimler için kendine iki rakip belirledi
- İsveç NATO kararını verdi
- Benzin ve LPG'ye büyük zam yolda
- Yeni hafta art arda zamlarla başladı