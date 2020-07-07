Erkan Baş'tan Habertürk'e çok sert tepki!

07 Temmuz 2020 Salı, 16:04

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı’nı seçmek için bugün toplandı. Habertürk tüm partilerin adaylarını sayarken Türkiye İşçi Partisi (TİP) Erkan Baş’ın ismini söylemedi. Baş, Habertürk’ün sansürüne, “Daha çok görüşeceğiz, adımı öğrenmenizi tavsiye ederim” diye yanıt verdi.

Meclis Başkanlığı için yayın yapan Habertürk ise TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ın ismini saymadı. Baş, “Merhaba Habertürk, Ben Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş. 5 aday var diye yazıp 4’ünü sayarken adını anmadığınız 5. aday. 23 Nisan günü TBMM kürsüsünde konuşurken canlı yayını kestiğiniz kişi. Daha çok görüşeceğiz, adımı öğrenmenizi tavsiye ederim” şeklinde yanıt verdi. Meclis Başkanlığı için AKP’den Mustafa Şentop ile Abdullah Güler, CHP’den Haluk Koç, HDP’den Erol Katırcıoğlu, İYİ Parti’den İmam Hüseyin Filiz, TİP’ten Erkan Baş aday oldu.