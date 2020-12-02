Eşini bıçaklayan Rus modele 15 yıl hapis cezası
Rusya'da modellik yapan Lilia Sudakova, eşi Sergey Popov'un kendisini başka kadınla aldattığını öğrenince eşini bıçakladı. İki aydır gözaltında tutulan Rus model Sudakova'nın 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşayan ve modellik yapan Lilia Sudakova (26), kendisini aldatan 28 yaşındaki eşi Sergey Popov'u öldürmekle suçlandı.Yerel medyada yer alan habere göre, Rus modelin, eşi Popov'un bir eğlence mekanından çıkışta eve getirdiği genç kadınla yakalamasının ardından 4 yıllık eşini bıçakladığını aktardı.
Rus modelin olayın ardından kıskançlık krizine girdiği ve eşi Sergey Popov'u vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladığı ifade edildi. Sudakova'nın kasıtsız adam öldürmekle suçlandığı ve 2 aydır gözaltında olduğu açıklandı.
Öte yandan modelin stilist arkadaşı Karolina Pavlovskaya'nın da Sudakova'nın aile içi şiddet kurbanı olduğunu ileri sürdü.
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