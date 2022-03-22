Esra Ersoy "çocuğa cinsel istismar” suçundan gözaltına alındı

22 Mart 2022 Salı, 16:11

Bir erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Ersoy hakkında, 10 Mart'ta yapılan duruşmada, "cinsel istismar" suçundan 8 yıl, "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 2 yıl 1 ay toplam 10 yıl 1 ay hapis cezası verilmişti. Esra Ersoy, dün akşam adli kontrol yükümlülüğü nedeniyle imza vermek için gittiği Etiler Polis Merkezi'nde gözaltına alındı. Esra Ersoy, Emniyet'teki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Polis eşliğinde, kelepçeli olarak Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na çıkarılan Esra Ersoy, duruşmaya çıkarılmak üzere bekletildi. Esra Ersoy'a kardeşi Ceyda Ersoy yanında bulunarak destek verdi.



