Ezilmekten son anda kurtuldu

26 Temmuz 2021 Pazartesi, 15:16

20 Temmuz Salı günü, merkez Yüreğir ilçesindeki Şehit Jandarma Er Mustafa Göksal Caddesi'nde meydana gelen kazada, yolda hızlı ilerleyen kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bir iş yerinin vitrinine çarptı. Kaldırımda yürüyen bir kişi ise ani bir hareketle kaçarak kazadan kurtuldu.

Bu anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.